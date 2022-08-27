انتهت مباراة آرسنال ضد فولهام، مساء اليوم السبت، في الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي بفوز آرسنال بهدفين لهدف في مباراة مثيرة.

ملخص مباراة آرسنال ضد فولهام:

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وسط أداء هادئ منهما.

وفي الشوط الثاني، أخطأ البرازيلي جابرييل لاعب آرسنال ليُسجل الصربي ميتروفيتش الهدف الأول لفريق فولهام بالدقيقة الـ56.

ونجح فريق آرسنال في العودة سريعًا عبر النرويجي أوديجارد بالدقيقة الـ65.

وواصل آرسنال ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الثاني عبر المدافع البرازيلي جابرييل في الدقيقة السادسة والثمانين.

وبعد مباراة آرسنال وفولهام، أصبح رصيد آرسنال 12 نقطة في المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فولهام عند خمس نقاط.