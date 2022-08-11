انتهت مباراة الأهلي ضد المصري مساء أمس الأربعاء بفوز الأهلي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثلاثين من عمر الدوري المصري لـ موسم 2021/ 2022.

وكان الشوط الأول شهد أداءً متوسطًا من قبل الفريقين، لكن الأهلي أهدر فرصة إحراز الهدف الأول عبر اللاعب صلاح محسن.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

ملخص مباراة الأهلي ضد المصري:

وفي الشوط الثاني من المباراة، تحسن أداء الأهلي ليتحصل المهاجم حسام حسن على ركلة جزاء بالدقيقة الـ79 نفذها المدافع رامي ربيعة بنجاح محرزًا الهدف الأول لـ الأهلي.

وحاول فريق المصري البورسعيدي إحراز هدف التعادل، حيث سجل هدفًا في الدقيقة الـ85 عبر أحمد الشيخ ولكن لم يتم احتسابه بسبب التسلل.

حسام حسن يحسم المباراة لـ الأهلي:

ونجح حسام حسن في إحراز الهدف الثاني لـ الأهلي بالدقيقة الـ94 بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد هاني.

وانتهت مباراة الأهلي ضد المصري، بفوز الأهلي بثنائية دون رد في مباراة أُقيمت على ملعب الجيش المصري في برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة خلف بيراميدز الوصيف بفارق 3 نقاط، بينما يتواجد المصري في المركز الثاني عشر في المسابقة.