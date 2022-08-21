أبدى المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا تمسكه بالتعاقد مع نجم ليون الفرنسي، حسام عوار؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الصيف.

النصر يسعى لضم حسام عوار:

ولفت الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن نادي النصر جدد مفاوضاته مع إدارة ليون الفرنسي، من أجل الحصول على خدمات حسام عوار بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وأضاف جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رودي جارسيا طلب التعاقد مع حسام عوار بالتحديد، حيث يحاول المدرب الفرنسي بشكل شخصي إقناعه بالموافقة على عرض النصر.

ولم يلعب حساب عوار صاحب الـ24 عامًا في أي نادٍ طوال مسيرته سوى في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي، وخاض معه 240 مباراة، ونجح في تسجيل 47 هدفًا، وقدم 36 تمريرة حاسمة.

النصر يستعد للموسم الجديد:

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، معسكرًا في استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، ولعب عدة وديات وقدم مستوى مميزًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يبدأ العالمي منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 27 أغسطس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعب مرسول بارك في الرياض.