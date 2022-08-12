ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا بشكل مميز ضمن معسكره الإعدادي الذي أُقيم في مدينة ماربيا الإسبانية.

النصر يُغادر إسبانيا

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الجمعة، إسبانيا بعد نهاية المعسكر الإعدادي، تحضيرًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي يتألق مع جارسيا

وخاض العالمي معسكرًا لمدة 21 يومًا في ماربيا، ولعب خلاله 5 مباريات ودية، وظهر بشكل مميز للغاية، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، تعادل مرة، وسجل 9 أهداف، واستقبل 4 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه مرتين.

وبدأ النصر بقيادة جارسيا معسكره الخارجي بالتعادل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاس بالماس بنتيجة 2/2، ثم حقق 4 انتصارات متتالية أمام ريال سرقسطة 2/1، ملقا 2/0، جوفنتود توريمولينوس 2/1 وقادش 1/0.

وتألق الثنائي الكاميروني فينسنت أبو بكر وسامي النجعي بشكل لافت، حيث تصدرا قائمة هدافي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال معسكره الإعدادي بمدينة ماربيا، حيث نجح كل منهما في تسجيل 3 أهداف.

وسيبدأ العالمي منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 27 أغسطس، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعب مرسول بارك في الرياض.