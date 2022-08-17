يبدو أن المدافع البلجيكي جايسون دينايير أصبح قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الموسم الرياضي الجديد.

النصر يقترب من ضم جايسون دينايير

وأكدت تقارير أن النصر اقترب من ضم جايسون دينايير، رغم تلقيه عرضًا من فالنسيا الإسباني، وذلك بفضل علاقته المميزة مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، حيث دربه في ليون الفرنسي وأقنعه بعرض العالمي.

وأشارت إلى أن دينايير صاحب الـ27 عامًا، سيصل إلى الرياض خلال اليومين القادمين، لإجراء الفحوصات الطبية قبل توقيع العقود رسميًا، حيث سينضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر.

دينايير نصراوي

وتفاعلت الجماهير مع نبأ ضم المدافع البلجيكي، ودشنت هاشتاق دينايير نصراوي ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث أبدى مشجعو النصر عن سعادتهم بالصفقة.

وكتب حساب حبر أصفر عن صفقة جايسون دينايير: “الله يوفقه وينفع فيه يا رب”، وقال سليمو النجار: ” صفقة من العيار الثقيل.. الله ينفع به إلى الآن مثلي .. مو مستعوب إن دينايير نصراوي”.