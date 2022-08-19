أثار المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، كريستوف جالتيه الجدل بشأن مستقبل النجم البرازيلي نيمار، وإمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جالتيه يقلق الجماهير بشأن نيمار

وقال جالتيه: “سوق الانتقالات دائمًا عامرة بالمفاجآت، لم أسمع أن نيمار طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان، هو موجود ويؤدي بشكل جيد في التدريبات والمباريات”.

وتابع المدرب الفرنسي تصريحاته خلال مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة: “نيمار لم يمنحني انطباعا بأنه لاعب بديل أو على قيد الانتظار، ومع ذلك يبقى للميركاتو حساباته”.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت طوال فترة الانتقالات الحالية، إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تسعى لرحيل نيمار بناء على طلب من زميله كيليان مبابي، وسط أنباء عن ترشيحه للانتقال إلى تشيلسي أو مانشستر سيتي.

ويرتبط النجم البرازيلي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد حتى صيف عام 2025، مع شروط لتجديده بشكل تلقائي لمدة عامين إضافيين حتى 2027.

باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة ليل

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره ليل، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الممتاز.