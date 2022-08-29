نظّم مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برنامج التأهيل لبرنامج العمل الحر؛ بهدف تعريف المتدربة بالعمل الحُر وما يتطلبه من مهارات عملية وعلّمية.

برنامج العمل الحر

ويسعى البرنامج إلى رفع الوعي بثقافة الاقتصاد الحُر والأعمال الحُرة، وكيفية تحويل المهارة إلى مصدر دخل للفرد، والاستفادة من تجربة العمل في تطوير المهارات وزيادة الخبرات لدى ممارسه، كما يهدف البرنامج إلى إرشاد المتدربات بطريقة استخراج وثيقة العمل الحُر، والتعريف بمنصاته ومجالاته إضافة إلى تزويد المتدربات بطُرق التسويق المناسبة لممارس العمل الحُر.

واشتمل البرنامج جلسة عن ثقافة العمل الحُر، وورشتي عمل بعنوان (استخراج وثيقة العمل الحر ومنصاته والتسويق لممارس العمل الحُر) قُدمت لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية من منسوبي الجامعة وطالباتها.

دعم طالبات جامعة الأميرة نورة

يُشار إلى أنّ مركز الابتكار وريادة الأعمال يُعد مركزًا وطنيًا متخصصًا لدعم وتمكين الطالبات ومنسوبات الجامعة بشكل خاص والمرأة السعودية بشكل عام في مجال ريادة الأعمال؛ لتعزيز جهودها في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تهيئة الظروف المناسبة؛ لتُمكنها من تحقيق ذاتها، وصقل مهاراتها الريادية، وإبراز دورها في بناء وتنمية المجتمع الاقتصادي. ​