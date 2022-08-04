أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن فتح باب التقديم للطالبات غير السعوديات المقيمات داخل المملكة العربية السعودية والقبائل النازحة للدراسة للعام الجامعي1444هـ

وأشارت إلى الطالبات غير السعوديات لأمهات سعوديات يمكنهن التقديم من خلال بوابة القبول الإلكتروني الموحد من خلال الرابط وبينت أن الخطوات تتمثل فيما يلي:

يتم تقديم الطلب بتعبئة البيانات المطلوبة عبر رابط التسجيل الإلكتروني . شروط القبول بنظام المنح الداخلية ( هنا​ ) . تُستقبل طلبات القبول فقط إلكترونياَ من خلال رابط التسجيل. ويبدأ التقديم يوم الأحد 7 أغسطس الجاري، ويستمر حتى يوم الخميس 11 أغسطس.

شروط القبول في جامعة الأميرة نورة

كما لفتت إلى عدد من التنبيهات تتمثل فيما يلي:

.1 يمكن الاطلاع على دليل التخصصات لمعرفة لغة الدراسة لكل تخصص (اضغط هنا​ ​) .

.2 استبعاد أي طلب لا يستوفي الشروط والمستندات المطلوبة.

.3 تقديم أكثر من طلب قبول من قبل المتقدمة خلال الفترة نفسها سيلغي جميع الطلبات المقدمة لها.

.4 التقدم بطلب الالتحاق بالجامعة والموافقة عليه إلكترونياً لا يعني الموافقة النهائية، حيث يتم إشعار الطالبة المقبولة بذلك.

.5 تتعهد المتقدمة بصحة جميع البيانات والمستندات المدخلة في طلبها وفي حال تبين خلاف ذلك يحق للجامعة استبعاد الطلب.

ضوابط القبول لغير السعوديين

يذكر أنه بحسب ما تنص عليه لائحة ضوابط القبول لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي فـي المملكة العربية السعودية ورعايتهم بقرار مجلس الوزراء رقم(94) وتاريخ 29/3/1431هـ:

⦁ إذا انتهت مدة البرنامج الأصلية فلا يجوز أن تمدد بأكثر من نصفها.

⦁ تطبق على طالبة المنحة أنظمة الإقامة بالمملكة .

⦁ لا يحق لطالبة المنحة الانتقال من الجامعة إلى أخرى، وللجامعة الاستثناء من ذلك الحالات التي تراها مناسبة.

⦁ تبلغ الجامعة الجهات الرسمية المعنية في المملكة لطالبات المنح اللاتي تم قبول تأجيلهن أو اعتذارهن أو انسحابهن، وكذلك طالبات المنح اللاتي انقطعنّ عن الدراسة لأي سبب ، وذلك لاتخاذ ما يلزم.