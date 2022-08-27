أوضحت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، مزايا تطبيقها نظام الفصول الدراسية الثلاثة، حيث يتكون كل فصل من 13 أسبوعًا.

تعزيز العمق المعرفي

وقالت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن نظام الفصول الدراسية الثلاثية يهدف إلى تعزيز العمق المعرفي من خلال زيادة ساعات الاتصال والتفاعل بين الطلبة والأستاذ الجامعي.

كما أكدت الجامعة أن نظام الفصول الثلاثة يهدف أيضًا إلى تحقيق كفاءة عالية لخريجيها وتطوير مستمر لخططها الدراسية، ما يساعد الخريج على الالتحاق بسوق العمل.

تعزيز القدرة التنافسية

بالإضافة إلى ذلك، لفتت إلى أن هذا النظام يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الوطن ويخلق مجتمعًا حيويًا داعمًا لمتطلبات التنمية.

وأكدت جامعة الأمير سطام أن تقسيم الفصول إلى 3 فصول يهدف إلى مناهج متطورة وحديثة و تطوير القدرات المعرفية وتأهيل أسرع لسوق العمل.