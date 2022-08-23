ضوابط خدمة النقل في جامعة المجمعة:

وأكدت إدارة الخدمات على جميع الجهات الراغبات بتقديم خدمة نقل الطالبات (التطبيق العملي والزيارات) الدخول على أيقونة طلب جديد من خلال أيقونة خدمة طلب نقل أنشطة وتقديم الطلب ومتابعته من خلال الاستعلام عن طلب سابق.

كما دعت جميع الطالبات إلى ضرورة الدخول وتحديث معلوماتهن عبر النظام للاستفادة من خدمة النقل الجامعي عبر الحافلات.

وشددت على الطالبات بالالتزام بالتباعد داخل مقصورة النقل والالتزام بإجراءات السلامة ولبس الكمام داخل الحافلة، مشيرة إلى أنه في حال إقرار نقطة تجمع للنقل على الطالبات الالتزام بالحضور قبل وقت الانطلاق وأن يكون ولي الأمر متواجدًا في حال العودة وتخلي الجامعة مسؤوليتها حال نزول الطالبات في نقطة التجمع، وتكون تحت مسؤولية ولي الأمر.

تقليص الرحلة التعليمية:

وكان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، محمد العبودي قال في وقت سابق : إن التحول للفصول الثلاثة في الجامعة يقلص مدة الرحلة التعليمية من 4 سنوات إلى 3 سنوات، كما أنه يتيح لأعضاء هيئة التدريس اختيار أساليب تعليم مبتكرة.

وأضاف العبودي، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن التحول للفصول الثلاثة في الجامعة، يقلص مدة الرحلة التعليمية من 4 سنوات إلى 3 سنوات، ويقلل ملل الطالب.

ولفت إلى أن جامعة المجمعة أقامت عددًا من الحملات الإعلامية للطالب والمجتمع وهيئة التدريس ومستمرون في عقد العديد من الملتقيات ومع بداية العام الدراسي يكون هناك ملتقى خاص موجه للطلاب.