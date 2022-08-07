أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عن إتاحة، خدمتَي تغيير القبول والقبول الفوري للراغبين والراغبات في الالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم بالجامعة للعام الجامعي 1444 هـ.

وقال عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، إن إتاحة الخدمتيْن تأتي لاستفادة الطلاب والطالبات من المقاعد الشاغرة للقبول.

خدمة تغيير القبول

وأضاف القرني، أن خدمة تغيير القبول تتاح لمَن وافق على الترشيح لتخصّص معين، فيما تتاح خدمة القبول الفوري للمتقدمين والمتقدمات الذين لم يوافقوا على الترشيح لتخصص محدّد أو لم يتم ترشيحهم سابقًا، موضحًا أن إتاحة الخدمتين تستمر حتى الـ 13 من شهر المحرم الجاري من خلال البوابة الإلكترونية (اضغط هنا).

وكانت عمادة القبول والتسجيل قد أعلنت أخيراً أسماء المقبولين نهائيًّا بدرجتَي الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي 1444 بعد أن أكملوا إجراءات الترشيح.

كذلك أعلنت العمادة المعدلات التي توقف عندها القبول في مختلف التخصصات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).