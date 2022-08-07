أتاحت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم خدمتَيْ تغيير القبول والقبول الفوري للراغبين والراغبات في الالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم بالجامعة للعام الجامعي 1444هـ.

المقاعد الشاغرة للقبول

وأبان عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أن إتاحة الخدمتين تأتي لاستفادة الطلاب والطالبات من المقاعد الشاغرة للقبول، مشيرا إلى أن خدمة تغيير القبول تُتاح لمن وافق على الترشيح لتخصص معين، فيما تتاح خدمة القبول الفوري للمتقدمين والمتقدمات الذين لم يوافقوا على الترشيح لتخصص محدد أو لم يُرشَّحوا سابقًا، موضحًا أن إتاحة الخدمتين تستمر حتى الـ13 من شهر محرم الجاري من خلال البوابة الإلكترونية.

نتائج القبول في جامعة الملك خالد

وأعلنت عمادة القبول والتسجيل مؤخرًا أسماء المقبولين نهائيًّا بدرجتَيْ الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي 1444هـ بعد أن أكملوا إجراءات الترشيح، كما أعلنت العمادة المعدلات التي توقف عندها القبول في مختلف التخصصات.

يُذكر أن جميع إجراءات القبول تمت بشكل إلكتروني كامل.