أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في الكلية التطبيقية فتح بوابة القبول الإلكتروني للتقديم على برامج الدبلومات التطبيقية (مدفوعة الرسوم) للعام الجامعي 1444، وذلك في كل من: (أبها – محايل عسير – سراة عبيدة – ظهران الجنوب – رجال ألمع – تنومة)، ابتداءً من يوم الأحد الـ 9 من محرم الجاري، حتى يوم السبت الـ22 من الشهر نفسه.

برامج الدبلومات التطبيقية

وأوضح عميد الكلية التطبيقية بالجامعة الدكتور أحمد آل مريع أن البرامج المطروحة بُنِيَت وفق احتياج سوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لافتًا النظر إلى أن البرامج تضم دبلومًا متوسطًا يُنفَّذ في سنتين دراسيتين و6 أشهر للتدريب الميداني، ودبلومًا مشاركًا ينفذ في سنة دراسية و3 أشهر للتدريب الميداني.

وأضاف آل مريع: “تتميز مدد التدريب الميداني في هذه البرامج بتنفيذها في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتأهيل الطلاب للحصول على عدد من الشهادات الاحترافية والمهنية المعتمدة دوليًا في التخصص المعني، التي تمنح الخريجين ميزة تنافسية في سوق العمل”.

يذكر أن الكلية حرصت على تنوع وتعدد الخيارات أمام الطلاب في برامجها المطروحة، وكذلك تغطية مدينة أبها ومحافظات المنطقة، حيث تتوفر هذه الدبلومات في ستة مقرات. وللاطلاع على تفاصيل البرامج يرجى زيارة الرابط .