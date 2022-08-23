أعلنت جامعة الملك سعود، عن حاجتها لكوادر بشرية وطنية للعمل في المبادرات والبرامج والمشاريع التي ينفذها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية للجهات المستفيدة في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مُحلل بيانات ضخمة:
- درجة البكالوريوس في تخصص (علم الحاسب، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، هندسة الحاسوب) مع خبرة 5 سنوات.
مساعد إداري:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) مع خبرة 5 سنوات.
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يستوفي المتطلبات الخاصة لكل وظيفة من حيث المؤهل والخبرة العملية.
- أن يكون لائقاً صحياً وفقاً لطبيعة المهام الوظيفية
المزايا والحقوق الوظيفية:
- رواتب وبدلات تنافسية.
- تأمين صحي لشاغل الوظيفة وأفراد أسرته.
- تطوير مهني وفقاً لأنظمة الجهات المستفيدة.
ملاحظة:
- علماً بأنه سيجري استبعاد غير المطابقين للمؤهلات والشروط المطلوبة.
طريقة التقديم:
أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، على من تنطبق عليهم الشروط الموضحة أعلاه التقديم من خلال الرابط التالي:رابط التقديم – (اضغط هنا).
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