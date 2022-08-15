أعلنت جامعة الملك سعود تصدرها المركز الأول على مستوى المملكة والوطن العربي، وفق تصنيف شانغهاي 2022 لأفضل الجامعات.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “جامعة الملك سعود تحتل المرتبة الأولى على مستوى المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وذلك وفق تصنيف شانغهاي 2022 للجامعات”.



وتشتهر الشركة الاستشارية بإصدارها لتصنيف أكاديمي للجامعات العالمية، والمعروف أيضًا باسم تصنيف شنغهاي، وهو واحد من أكثر من 20 تصنيفًا عالميًا للجامعات يتم نشرها كل عام، من أبرزها تصنيف كيو إس العالمي للجامعات، وتصنيفات تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية.

وتعتمد منهجية التصنيف على مجموعة من المؤشرات الأكاديمية، وبيانات الجهات الخارجية لقياس أداء البرامج.

كما تشمل المؤشرات: مخرجات وتأثير البحوث، والتعاون الدولي، وجودة البحث، والجوائز الأكاديمية الدولية.