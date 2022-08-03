أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي فني أول.
- مشغل رسومات أول.
- مندوب مشتريات ثانٍ.
- إداري عقود ثانٍ.
- مسؤول شؤون طلاب أول.
- مفتش سلامة.
- أخصائية تمريض.
- أمين مكتبة.
- مساعد أمين مكتبة.
- داعم فني ثانٍ.
- محلل / مبرمج.
- إداري قاعدة بيانات.
- محاضر في علم التشريح.
طريقة التقديم:
وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أغسطس 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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