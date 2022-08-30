أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقاً للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه :
المسمى الوظيفي:
أخصائي توظيف الطلاب الدوليين
الوصف الوظيفي
- أخصائي توظيف الطلاب الدوليين (ISRS) هو عضو في فريق توظيف الطلاب داخل مكتب القبول وتوظيف الطلاب (ASR) بالجامعة.
- سيأخذ صاحب الدور زمام المبادرة في تفسير الإستراتيجية المؤسسية وتقديمها في الأسواق الرئيسية ، والعمل عن كثب مع المدير المساعد والأعضاء الآخرين في فريق تجنيد الطلاب لتصور وتخطيط وتقديم المبادرات والتوعية والبرامج التي ستجذب التطبيقات التنافسية من المستقبل. الطلاب من الأسواق المستهدفة في جميع أنحاء العالم.
- سيتطلب المنصب فردًا يتمتع بمهارات تنظيمية وشخصية قوية ومعرفة وخبرة كبيرة في العمل في التعليم الدولي ورغبة في السفر.
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس (الأساسية) أو الماجستير (مرغوب فيه) ، ويفضل أن يكون ذلك في مادة العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات (مرغوب فيه)
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في العمل في بيئة التعليم العالي (أساسي)
- خبر 6 سنوات على الأقل في العمل في توظيف الطلاب أو القبول أو التسويق والاتصالات أو في مجال وثيق الصلة (أساسي)
- فهم أنظمة التعليم الدولية وأسواق الطلاب (مرغوب فيه)
- مهارات قوية في اللغة الإنجليزية (أساسي) ؛ إجادة المحادثة في اللغات الأخرى (مرغوب فيه)
- مستخدم مؤهل لبرنامج MS Word و MS Excel و MS PowerPoint (أو أدوات عرض تقديمية مماثلة) (أساسي)
وظائف أخرى متاحة :
- مهندس ترجمة بحثية – دورة حياة
- زميل ما بعد الدكتوراه – الذكاء الاصطناعي الرمزي العصبي
- أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية
- مدير برنامج CORDAP
- أخصائي تقني ، مجهر بصري
- مهندس حلول تكنولوجيا المعلومات للمنصات
- عالم هيئة التدريس ، المجهر الإلكتروني
- فني ثقافات بيولوجية
- وغيرها
رابط التقديم
وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
اترك تعليقاً