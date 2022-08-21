أعلنت جامعة الملك فيصل الدفعة الثانية والأخيرة لقبول طلبات المتقدمين والمتقدمات على مرحلة البكالوريوس والدبلوم (انتظام) للعام الجامعي 1443- 1444هـ، حيث بلغ إجمالي عدد المقبولين خلال الدفعتين الأولى والثانية اللتين أعلنتهما الجامعة 10922 متقدمًا ومتقدمةً.

وأوضحَ عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد العبد العالي أن الجامعة قبلت في الدفعة الأولى 10587 متقدمًا ومتقدمةً، منهم 7786 أكدوا القبول، فيما بلغ عدد المقبولين في الدفعة الثانية 10922، مشيرًا إلى أن مجمل من تم منحهم فرصًا لتأكيد القبول خلال مرحلتي القبول بلغ 13723، بينما بلغ عدد غير المؤكدين 2801.

إعلان نتائج القبول:

وبيَّن أنه تمت الاستجابة لقرار مجلس شؤون الجامعات بزيادة القبول في مجموعة من التخصصات وتقليصها في تخصصات معينة، وفقاً للطاقة الاستيعابية وبما يحافظ على جودة العملية التعليمية في البرامج.

وأكد ضرورة التقيد بتعليمات القبول وإكمال الإجراءات لجميع المقبولين، وحضور المقابلات الشخصية والكشف الطبي للمقبولين في الكليات الصحية وكلية الطب البيطري، والالتزام بتسليم الوثائق لأحد مكاتب البريد السعودي (سبل) حسب ما هو موضَّح في بطاقة القبول وبحد أقصى يوم الاثنين 24 محرم 1444هـ، مشيراً إلى أنه على الطلبة الذين لديهم قبول في جامعتين بوقت واحد، إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى، ومن ثم تأكيد القبول في جامعة الملك فيصل، وفي حال عدم إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى فسيتم إلغاء القبول نهائيًّا.