أعلنت جامعة الملك فيصل اليوم عن نتائج قبول الدفعة الأولى في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام)، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني .

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد العبدالعالي أن الجامعة حققت الرغبة الأولى لـما نسبته 24,26% من المتقدمين والمتقدمات، كما حققت الجامعة الرغبة الثانية لـما نسبته 24,11% من المتقدمين والمتقدمات، وذلك من خلال المفاضلة بينهم إلكترونيًّا، وبحسب الأعداد التي حددها مجلس الجامعة لكل كلية من كليات الجامعة، وكذلك بحسب النسبة الموزونة والرغبات التي يتم اختيارها تسلسليًّا، حيث يقوم النظام بإعطاء الأفضل من الأعلى (وهي الرغبة الأولى) وحتى الأدنى (وهي الرغبة الأخيرة).

تأكيد القبول في جامعة الملك فيصل

وأكد ضرورة دخول من تم قبولهم عبر حساب طلب القبول، والضغط على زر أيقونة الموافقة لتأكيد القبول الإلكتروني؛ لاستكمال إجراءات قبولهم، حيث إن نهاية تأكيد القبول الإلكتروني سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 19-1-1444هـ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولذا في حال عدم تأكيد القبول خلال المدة المحددة فإنه سوف يتم إلغاء طلب القبول نهائيًّا ، مشيراً أن إلى ضرورة تأكيد الطلبة الذين تم قبولهم في رغبة غير مفضلة لهم، في حال أرادوا الإستمرار أو المنافسة على الترقية للقبول في رغبة أخرى مع الدفعة اللاحقة، وذلك في حال توفر مقاعد شاغرة، وحتى لا يتم استبعادهم نهائيًّا من القبول في الجامعة .

الكليات الصحية والطب البيطري

وبين أن المقبولين في الكليات الصحية والطب البيطري سيكونون مرشحين للقبول مبدئيًّا حتى يتم اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي، وفي حال عدم اجتيازهما، أو اجتياز أيّ منهما، أو عدم الحضور، أو انتهاء الوقت المحدد لإكمال الإجراءات المطلوبة، فإن الجامعة ستقوم باختيار كلية أخرى غير صحية لصاحب الطلب من دون الرجوع إليه. منوهاً بأن المقابلات الشخصية والكشف الطبي ستبدأ اعتباراً من يوم السبت 22-1-1444هـ وستكون المواعيد المحددة للمقبولين في هذه الكليات موضحة عبر الأيقونات المخصصة في بوابة القبول.

وأشار العبدالعالي إلى أن إجراءات تسليم الأوراق الأصلية إلى مكاتب البريد السعودي (سبل) .