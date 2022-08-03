أعلنت جامعة جازان نتائج الترشيح المبدئي للقبول للعام الجامعي 1444هـ، وهنأت الجامعة المرشحين والمرشحات، للقبول في برامج البكالوريوس ودبلومات الكليات التطبيقية، والتطبيقية الصناعية”.

كما دعت الجامعة الطلاب المرشحين لسرعة استكمال إجراءات تأكيد القبول خلال المدة الزمنية المحددة التي تنتهي يوم السبت 8/1/144، علمًا أن عدم تاكيد القبول يعني تنازل الطالب عن قبوله في الجامعة. وأتاحت الجامعة الاستفسار والتاكيد من خلال الرابط.

جدول القبول في جامعة جازان

وقد بدأت جامعة جازان، في 24 يوليو الماضي استقبال طلبات التسجيل لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1444هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

معايير المفاضلة

وبيَّن أن النسبة المؤهلة للتخصصات ستحسب وفق التالي: (30 ٪ المعدل التراكمي للثانوية العامة، و 30٪ اختبار القدرات العامة، 40 ٪ الاختبار التحصيلي)، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (40٪ المعدل التراكمي للثانوية العامة، و60 ٪ اختبار القدرات)، مشيرا إلى أن نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين ستحسب بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.