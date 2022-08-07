تستقبل جامعة جازان طلبات القبول للالتحاق ببرامج الدبلومات “مدفوعة القيمة” في الكلية التطبيقية، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 12/ 01/ 1444هـ ولغاية الأحد الموافق 16 /01 /1444هـ.

تأكيد القبول في جامعة جازان

وسيتم إعلان نتائج الترشيح المبدئي لجميع المتقدمين في 19 /01 /1444هـ على أن يكون آخر موعد لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح يوم الجمعة الموافق 21 /01 /1444هـ وآخر موعد لسداد رسوم التسجيل للفصل الدراسي الأول 27 /01 /1444هـ .

وأفاد عميد الكلية التطبيقية بالجامعة الدكتور علي الألمعي أن الكلية توفر 10 برامج تتواءم مع احتياجات سوق العمل، وهي : إدارة المستودعات وسلاسل الإمداد، إدارة الأعمال التنفيذي، إدارة الخدمات الصحية، السكرتارية التنفيذية، مساعد قانوني، المحاسبة التطبيقي، إدارة أنظمة الشبكات، البرمجة وعلوم الحاسب، الصحة والسلامة المهنية، مساعد طبيب أسنان .

الدليل الاسترشادي للقبول

وأكد أهمية الاطلاع على الدليل الاسترشادي للقبول في برامج الدبلوم “مدفوعة القيمة“، مضيفا أن جميع البرامج أعدت حسب التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية وتتضمن العديد من المزايا التي تؤهل للحصول على الشهادات المهنية الاحترافية المستهدفة والداعمة للتوظيف بحيث تم تضمينها في الخطط الدراسية .