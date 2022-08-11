أعلنت جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني لطلبة المنح الداخلية غير السعوديين، الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1444هـ.

شروط منح جامعة جازان

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور يحيى فقيهي أن عملية القبول تبدأ اليوم الأربعاء 12 / 01 /1444هـ. وتستمر 5 أيام حيث ستغلق البوابة يوم الأحد 12 / 01 /1444هـ ، مشددا على أهمية اختيار مقر الدراسة والتخصصات وترتيب الرغبات، والتأكد من صحة البيانات المدخلة في بوابة القبول الإلكتروني للجامعة.

النسبة المؤهلة

كما شدد على ضرورة التزام المتقدمين بشروط القبول الخاصة بطلاب المنح الدراسية الداخلية وذلك بألا تقل النسبة المؤهلة أو الموزونة عن 85%، وألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ثلاث سنوات، وأن يكون مصدر الشهادة من داخل منطقة جازان (تعليم جازان-تعليم صبيا) وأن تكون صلاحية الإقامة سارية المفعول.