أعلنت جامعة حائل، مساء أمس الأربعاء، قبول 10325 طالبًا وطالبة من خريجي الثانوية العامة للدراسة بها العام المقبل.

وقالت عمادة القبول والتسجيل بـ جامعة حائل: إنه تم اكتمال الطاقة الاستيعابية للبرامج الأكاديمية النوعية المستحدثة في درجتي الدبلوم والبكالوريوس.

الاستعلام عن القبول بـ جامعة حائل:

وأشارت جامعة حائل، إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتائج القبول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وأوضحت عمادة القبول بـ جامعة حائل أنه تم قبول 1700 طالب وطالبة في المسار الصحي، بعد زيادة الطاقة الاستيعابية له 35%، وأن أدنى نسبة قبول فيه للطالبات 76% وللطلاب 76% أيضًا، وتم قبول 5000 طالب وطالبة في التخصصات الهندسية والعلمية والإدارية بزيادة 50% عن الطاقة الاستيعابية، فيما قبلت 2000 طالب في التخصصات الإنسانية والشريعة واللغة الإنجليزية بتقليص الطاقة الاستيعابية عن كل عام بمقدار 50%، وذلك وفقًا لما أقره مجلس شؤون الجامعات.

مقاعد البرامج النوعية بجامعة حائل:

وأشارت إلى أنه تم إكمال مقاعد البرامج النوعية في الكلية التطبيقية بفرع الجامعة بنسبة 100%.

وكان رئيس الجامعة، الدكتور راشد بن مسلط الشريف، قد وجّه عمادة القبول والتسجيل، ممثلة في الدكتور عبدالله جمعان الزهراني، وعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، ممثلة في الدكتور خالد عبدالعزيز العتيبي، بالاستعداد والتجهيز؛ لاستقبال تسجيل الطلبة بالجامعة عبر موقع الجامعة على الإنترنت، ومتابعة بوابة القبول الإلكتروني بالجامعة، على مدار الساعة؛ حرصًا منه على تسهيل عملية التسجيل للطلاب والطالبات الجدد.

إلغاء السنة التحضيرية:

في سياق متصل، ألغت جامعة حائل السنة التحضيرية من برنامجها ابتداءً من العام المقبل، وحوّلت تحضيرية المسار الصحي إلى تمهيدية للمسار الصحي، وسيكون القبول مباشرة على التخصصات الموجودة، والمفاضلة بين الطلبة بناءً على النسبة الموزونة والرغبات.

واشترطت الكليات الهندسية والحاسب والتخصصات الصحية، سنة تمهيدية ضمن خطتها الدراسية يدرس الطالب أو الطالبة فيها مقررات إعداد عام قبل الدخول في التخصص المطلوب.