أعلنت جامعة حفر الباطن أن يوم السبت المقبل آخر موعد لتأكيد القبول النهائي.

وأشارت إلى أن عدم تاكيد القبول الإلكتروني خلال المدة المحددة سيؤدي إلى إلغاء قبول الطالب في الجامعة بشكل آلي، ولا يحق له المنافسة في الدفعات المقبلة.

القبول النهائي في جامعة جازان

وفي وقت سابق؛ أعلنت جامعة جازان نتائج الترشيح المبدئي للقبول للعام الجامعي 1444هـ، وهنأت الجامعة المرشحين والمرشحات، للقبول في برامج البكالوريوس ودبلومات الكليات التطبيقية، والتطبيقية الصناعية”.

كما دعت الجامعة الطلاب المرشحين لسرعة استكمال إجراءات تأكيد القبول خلال المدة الزمنية المحددة التي تنتهي يوم السبت 8/1/144، علمًا أن عدم تأكيد القبول يعني تنازل الطالب عن قبوله في الجامعة. وأتاحت الجامعة الاستفسار والتأكيد من خلال الرابط

جدول القبول في جامعة جازان

وقد بدأت جامعة جازان، في 24 يوليو الماضي استقبال طلبات التسجيل لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1444هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.