أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن، اليوم الأحد، نتائج الدفعة الإلحاقية للطلاب المرشحين للقبول للعام الجامعي 1444 هـ.

استكمال إجراءات القبول

ودعت الجامعة المرشحين والمرشحات إلى استكمال إجراءات القبول قبل الساعة السادسة من مساء غدٍ الاثنين، متمنية للجميع التوفيق والنجاح في إكمال مسيرتهم العلمية.

القبول في الدفعة الأولى

وكانت جامعة حفر الباطن أعلنت في وقت سابق، نتائج الطلبة المرشحين والمرشحات للقبول في الدفعة الأولى للعام الجامعي 1444هـ.

ودعت الجامعة المرشحين والمرشحات إلى استكمال إجراءات تأكيد القبول إلكترونيًا عبر أيقونة حالة طلب التقديم من خلال بوابة القبول في موقع الجامعة الرسمي.

وأكدت أن عدم تأكيد القبول الإلكتروني خلال المدة المحددة سيؤدي إلى إلغاء القبول بشكل آلي مع عدم استحقاق المرشح والمرشحة المنافسة في الدفعات القادمة.