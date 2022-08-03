أعلنت جامعة طيبة عن نتائج الفرز الأول للمرشحين على القبول في برامج الجامعة الأكاديمية. وحددت الجامعة يوم السبت 8 محرم 1444هـ كنهاية لفترة تأكيد القبول بالجامعة.

تأكيد القبول في جامعة طيبة

ويمكن استكمال إجراءات القبول من خلال الدخول على موقع عمادة القبول والتسجيل في الجامعة ثم اختيار خدمات استكمال إجراءات القبول ومن ثم الضغط على رابط تأكيد القبول المبدئي.

إلغاء السنة التحضيرية

وفي وقت سابق قال وكيل عمادة القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور نايف العمري إن العام الدراسي القادم سيشهد عدة تغيرات ليست فقط على مستوى الجامعة فحسب، وإنما على مستوى التعليم الجامعي للمملكة، في ظل التحول لنظام الفصول الثلاثة الذي يحتاج إلى عدة تعديلات على الخطط والبرامج وما إلى ذلك.

وأضاف خلال مداخلته في قناة الإخبارية: “ستكون هناك برامج جديدة، ونظام قبول جديد في جامعة طيبة؛ فلأول مرة يطبق نظام القبول المباشر في جميع التخصصات، وبالتالي سيكون هناك تغيرات كثيرة جذرية في أنظمة القبول في الجامعة”.

وتابع: “من العام المقبل سيتم إلغاء السنة التحضيرية، وسيكون المقبول مباشرة على التخصصات الموجودة، والمفاضلة بين الطلاب ستكون بناءً على النسبة الموزونة والرغبات”.