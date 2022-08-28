أطلقت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام اليوم، برنامج التهيئة للطلبة المستجدين للعام الجامعي 1444هـ، في برامج مسارات الكليات والمسار الصحي، بهدف تذليل العقبات وإعداد وتهيئة الطلبة للاندماج بالحياة الجامعية، الذي يستمر لمدة أسبوع.

نظام الفصول الدراسية الثلاثة

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبد الله الربيش، أن الجامعة رفعت جاهزيتها لاستقبال الطلبة بجميع مرافقها للعام الدراسي الجديد، منذ وقت مبكر؛ لتوفير بيئة تعليمية متكاملة في مختلف جوانبها ومما يحقق المؤشرات الإيجابية لخدمة الطلبة، مبيناً أن الدراسة الجامعية ستنطلق بنظام الفصول الدراسية الثلاثة الذي يحقق بدوره العديد من مستهدفات التعليم.