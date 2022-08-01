أطلقت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، أمس، 11 برنامجاً تدريبياً -عن بعد- تستهدف الطلاب، وذلك خلال الإجازة الصيفية.

تفاصيل البرامج

وتتضمن البرامج “الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، والاحتراف في عالم الأوفيس، ومهارات التخطيط الشخصي، ومقدمة في تقنيات الواقع الافتراضي، والحوسبة السحابية، والعلاقات العامة، والتكيف مع متطلبات الحياة الجامعية بنجاح، والتحقيق الجنائي الحاسوبي، والمهارات الأساسية لطريق المستقبل، وكيفية استثمار المرحلة الجامعية في تطوير الذات، وحوكمة البيانات”.

احتياجات سوق العمل

وأوضح وكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور محمد الشهري أن البرامج تهدف إلى إكساب المتدربين مجموعة من مهارات تطوير الذات، والمهارات العملية والخبرات المناسبة، وكذلك إعدادهم وتأهيلهم لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن التسجيل سيكون متاحاً عبر الرابط : https://tadreb.nu.edu.sa.