أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عن استقبال طلبات التأجيل للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1444هـ.

وأشارت إلى أن بدء التقديم على تأجيل الفصل الدراسي الأول سيكون في 24 أغسطس 2022م، على أن ينتهي في 8 سبتمبر 2022م.

ضوابط التأجيل

1 .تؤجل الطالبة دراستها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من بداية الفصل الدراسي، حسب ما يعلن في التقويم الجامعي.

2 .لا يتم احتساب فصول التأجيل ضمن المدة النظامية للتخرج.

3 .يحق للطالبة تأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثلاثة فصول غير متتالية (كحد أقصى) خلال دراستها الجامعية، في مرحلة البكالوريوس، وفصل واحد في مرحلة الدبلوم.

4 .لا يحق للطالبة المستجدة تأجيل الدراسة في الفصل الذي قبلت فيه.

5 .يتاح الرابط لطالبات كلية المجتمع وطالبات كلية اللغات والترجمة في المستوى الثاني.

6 .تتوقف المكافأة في حال تأجيل الفصل الدراسي.

7.تتوقف مكافأة الفصل الصيفي لمؤجلات الدراسة في الفصل الثاني، وتصرف للمسجلات في الفصل الصيفي.

خطوات تقديم طلب التأجيل

وبينت أن خطوات تقديم طلب التأجيل عبر الخدمة الذاتية؛ هي:

1 الدخول على النظام الأكاديمي.

2 اختيار أيقونة service menu للدخول على الخدمات.

3 اختيار أيقونة طلب خدمة.

4 اختيار الإجراءات الأكاديمية من أيقونة الفئة.

5 اختيار تأجيل أو اعتذار عن فصل دراسي من أيقونة الخدمة.

6 اختيار أيقونة المتابعة.

7 اختيار السبب من أيقونة السبب.

8 اختيار حفظ.

9 تظهر صفحة ملخص الطلب لتأكيد الطلب اختيار أيقونة حفظ.

10 تظهر رسالة للتأكيد ويتم اختيار أيقونة OK لتأكيد الطلب.

11 تظهر صفحة عرض حالة طلب الخدمة يكون قد تم إدراج طلبك في الجدول.

12 ولتقديم طلب جديد اختيار أيقونة جديد أسفل الجدول.

خطوات التأكد من تنفيذ الطلب عبر الخدمة الذاتية:

الدخول على حالة الطلب من خيار قائمة الخدمات وملاحظة أن حالة الطلب تغيرت من طلب مرسل إلى تم قبول الطلب.

‌كما أوضحت الجامعة أن الخدمة الذاتية لا تشمل الطالبات المستجدات في فصل القبول.