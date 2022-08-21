أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عن استقبال طلبات التأجيل للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1444هـ.
وأشارت إلى أن بدء التقديم على تأجيل الفصل الدراسي الأول سيكون في 24 أغسطس 2022م، على أن ينتهي في 8 سبتمبر 2022م.
ضوابط التأجيل
1 .تؤجل الطالبة دراستها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من بداية الفصل الدراسي، حسب ما يعلن في التقويم الجامعي.
2 .لا يتم احتساب فصول التأجيل ضمن المدة النظامية للتخرج.
3 .يحق للطالبة تأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثلاثة فصول غير متتالية (كحد أقصى) خلال دراستها الجامعية، في مرحلة البكالوريوس، وفصل واحد في مرحلة الدبلوم.
4 .لا يحق للطالبة المستجدة تأجيل الدراسة في الفصل الذي قبلت فيه.
5 .يتاح الرابط لطالبات كلية المجتمع وطالبات كلية اللغات والترجمة في المستوى الثاني.
6 .تتوقف المكافأة في حال تأجيل الفصل الدراسي.
7.تتوقف مكافأة الفصل الصيفي لمؤجلات الدراسة في الفصل الثاني، وتصرف للمسجلات في الفصل الصيفي.
خطوات تقديم طلب التأجيل
وبينت أن خطوات تقديم طلب التأجيل عبر الخدمة الذاتية؛ هي:
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