افتتحت جامعة الأميرة نورة (جامعة PNU) لقاء مرحبًا نورة الرابع، والذي يهدف للتعريف بالخدمات الجامعية للهيئة التعليمية لحديثات التعيين والعائدات من الابتعاث.

ملتقى جامعة PNU

وتعقد الجامعة هذا اللقاء سنويًا لمنسوبات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس حديثات التعيين والعائدات من الابتعاث؛ بهدف تعريفهن بالخدمات التي تقدمها الجامعة دعمًا للتعليم والبحث العلمي، وفرصة للتعارف وتبادل الخبرات.

المجلة السعودية للفن والتصميم

وفي وقت سابق دعت الجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم، التابعة لكلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الباحثين، إلى تقديم أبحاثهم إلى المجلة السعودية للفن والتصميم (مجلة علمية محكمة) في إصدارها الخاص بمناسبة يوم التأسيس في مجال الفن والتصميم.

ويهدف تقديم الأبحاث إلى التأكيد على أهمية ودور يوم التأسيس في مجالات الفن والتصميم من خلال الأبحاث العلمية المحكمة، مستهدفين بذلك جميع الباحثين والمهتمين في مجالات الفن والتصميم محليًا وعالميًا.

يأتي ذلك تحقيقًا لخطة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الاستراتيجية، من خلال التشجيع على الدراسات والأبحاث التي تلبي احتياجات التنمية الوطنية باعتبارها محركًا أساسيًا لبناء الاقتصاد المعرفي.

يُشار إلى أن التقديم متاح خلال الفترة من 22 أغسطس ولغاية 1 ديسمبر 2022م من خلال الرابط.