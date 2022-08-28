أكدت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن “PNU”، أن تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، يأتي في إطار سعي وزارة التعليم إلى تطوير نظام التعليم بالمملكة.

PNU تكشف أهداف نظام الفصول

وأوضحت جامعة الأميرة نورة “PNU” “في إنفوجراف صادر على حسابها بموقع “تويتر”، أسباب تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة ومزاياه، معددة الأهداف التي يرتكز عليها.

وقالت الجامعة إن نظام الفصول الدراسية الثلاثة يهدف إلى تجويد مخرجات التعليم وتطوير مناهجها ومواءمتها مع سوق العمل، رفع مستوى التحصيل الطلابي وتحسين رحلة الطالب الجامعية.

تمكين الشباب لسوق العمل

وأضافت أن النظام يمكن الشباب استعدادًا للسوق الحالي والمستقبلي، كما يزيد مساهمة التعليم الأساسي في رفع كفاءة نظام التعليم بالمملكة.

كما يهدف النظام إلى مواءمة عدد أيام الدراسة في السنة للمملكة مع نظرائها في مجموعة العشرين بما يتوافق مع متطلبات العملية التعليمية في السنة الدراسية.