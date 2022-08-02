انطلق معسكر نخبة دوري المدارس لكرة القدم، الثلاثاء في يومه الأول، وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد قبل أن يُستكمل في مدينة لشبونة البرتغالية، وذلك لإعداد وتطوير اللاعبين فنيًّا وفق البرنامج الخاص بالمعسكر.

يــومــنــا الأول ✅

إنـضـبـاط 👍

تـركـيـز 🧠

حماس وإبداع 🔝 📹 ➖ بعدستنا ننقل لكم المران الأول لـ #معسكر_دوري_المدارس 2022 🇵🇹🇪🇸. pic.twitter.com/unZULTOQaX — دوري المدارس (@DawriMadaris) August 2, 2022

وسوف يستمر المعسكر في إسبانيا حتى يوم 10 أغسطس الجاري، حيث سيخوض فريق المعسكر مواجهة ودية أمام خيتافي الإسباني السبت المقبل، ثم مواجهة أمام ريال مدريد، الثلاثاء، 9 أغسطس.

ثم مواجهة نادي بنفيكا البرتغالي في الـ13 من الشهر ذاته عندما تتم إقامة المعسكر في البرتغال.

وسوف تكون مدة المعسكر 16 يومًا في مدينتي مدريد في إسبانيا ولشبونة في البرتغال، وتقام خلاله 3 مباريات ودية تحضيرية.