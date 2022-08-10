وصلت بعثة دوري المدارس إلى مدينة لشبونة البرتغالية، وذلك تحضيرًا للبدء في المرحلة الثانية من المعسكر الإعدادي.

محطة جـديـدة 🛬

وآمـال كـبـيـرة 🔝 📹➖وجهتنا الثانية لــشــبــونــة #معسكر_دوري_المدارس 2022 🇵🇹. pic.twitter.com/r1yHdKuewE — دوري المدارس (@DawriMadaris) August 10, 2022

ومن المقرر أن يواجه فريق النخبة لكرة القدم، فريق بنفيكا يوم 13 أغسطس، على أن تعود البعثة إلى جدة يوم 16 من الشهر ذاته.

المعسكر ينتهي منتصف أغسطس الحالي:

وسوف تكون مدة المعسكر 16 يومًا في مدينتي مدريد في إسبانيا ولشبونة في البرتغال، وتقام خلاله 3 مباريات ودية تحضيرية.

وكان فريق دوري المدارس تقابل مع خيتافي الإسباني وخسر برباعية مقابل هدف، ثم خسر من نادي ريال مدريد الإسباني أمس بهدف دون رد.