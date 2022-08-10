قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، تعيين البلجيكي جان فان وينكل مستشارًا فنيًّا للنادي خلال المرحلة المقبلة.

ويملك وينكل سيرة ذاتية مميزة؛ حيث سبق له العمل كمدير فني للمنتخبات السعودية بالاتحاد السعودي لكرة القدم إضافة للعمل كمستشار فني للاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

مسيرة وينكل بعد تعيينه في الأهلي:

وسبق لـ وينكل العمل كمساعد مدرب مع نادي الهلال في موسم 2004، كما عمل من قبل في الأهلي خلال الفترة من 2013 إلى 2014.

وهاجمت الجماهير مجلس إدارة النفيعي بسبب تعاقده مع المستشار البلجيكي، حيث قالت: إنه بلا فائدة وسيأخذ راتبًا من النادي دون أي جدوى.

وأكدت أن دوره سيكون بلا فائدة، خاصة بعد التعاقد مع الصفقات والإبقاء على المدرب الأوروجوياني روبيرت سيبولدي.

يذكر أن الراقي كان هبط لدوري الدرجة الأولى “دوري يلو” بعد احتلاله للمركز الـ15 “قبل الأخير” في دوري المحترفين موسم 2021/ 2022.