نشرت قناة عين جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الأول، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا.

وتعاد الدروس طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h

تفاصيل جداول دروس الحصص:

كما نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، وللصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)، وللصف الأول الثانوي، وللمرحلة الثانوية (نظام المسارات) من الأسبوع الأول.

جداول دروس الأسبوع الأول:

كما نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (نظام المسارات) من الأسبوع الأول، وللتربية الخاصة من الأسبوع الأول، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h

كذلك نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة من الأسبوع الأول، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://bit.ly/3rZi40h