يُخيم الغموض على مصير النجم التونسي يوسف العبدلي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الرياضي الجديد.

العبدلي ينضم للأهلي لموسمين

وتعاقدت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، مع يوسف العبدلي قادمًا من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، حيث وقع على عقد لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

يوسف العبدلي قد يرحل هذا الصيف

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة النادي الأهلي تسعى لتسويق عقد العبدلي قبل بداية الموسم الجديد، والتعاقد مع مهاجم قوي وهداف، وهو ما يفتقده النجم التونسي، خاصة بعد رحيل السوري عمر السومة.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع إمكانية رحيل يوسف العبدلي، وتمنوا رحيله قبل انطلاق الموسم، واستعرضوا إحصاءاته، والتي تظهر قلة عدد أهدافه، كما أنه غاب عن هز الشباك خلال مباريات الأهلي الودية.

وطالب البعض تدخل وزارة الرياضة ومعاقبة إدارة النادي الأهلي في حالة فسخ التعاقد مع العبدلي، وأكدوا أن ما تقوم به يُعتبر إهدار مال، ووجهوا انتقادات شديدة للإدارة وتمنوا رحيلها من أجل العودة لدوري المحترفين.

على الجانب الآخر، استبعد البعض الآخر فكرة رحيل يوسف العبدلي هذا الصيف، وأكدوا عدم صحة هذه الأنباء، خاصة أن إدارة النادي الأهلي أبدت اقتناعها بمستواه قبل إتمام التعاقد معه بشكل رسمي.