نجح الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران في التعامل مع حالة مرضية تعاني من ألم شديد أسفل البطن واضطرابات في العلامات الحيوية.

تشخيص وجراحة عاجلة:

وقالت صحة نجران : بعد التشخيص مخبرياً وبالأشعة التليفزيونية اتضح أن المريضة تعاني من وجود تجمُّع دموي وحمل خارج الرحم في قناة فالوب اليسرى، إذ تقرر إجراء الجراحة العاجلة بمنظار البطن تمكن من خلالها الفريق الطبي من استئصال كيس الحمل وإيقاف النزيف بدون أي مضاعفات في أثناء العملية وبعدها، حيث تم تقديم الرعاية الصحية للمريضة في أقسام التنويم لمدة يوم واحد بعد إجراء العملية وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

خدمات المستشفى:

من جهة أخرى، قدَّم مستشفى الولادة والأطفال في نجران خدماته لـ84880 مستفيداً خلال النصف الأول للعام 2022م، فيما تم تسجيل 4428 حالة ولادة، وإجراء 2055 عمليةً جراحيةً في نفس المدة.