طالب الناقد الرياضي عدنان جستنيه إدارة نادي الاتحاد بضرورة فتح تحقيق حول انتقال فهد المولد لنادي الشباب.

فهد المولد شبابي لمدة 3 سنوات

وكان المولد رحل عن نادي الاتحاد بعد إصدار قرار بإيقافه لمدة 18 شهرًا ثم تخفيض المدة فيما بعد بقرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي، لينضم إلى الشباب حتى صيف 2025.

وتحدث جستنيه قائلًا في قناة 24 الرياضية: “أنت تصرف عليه طوال هذه الفترة وبالأخير ينتقل !!”، لافتًا إلى أن انتقاله لنادي الشباب لم يكن “صدفة”، بالتأكيد كانت هناك مفاوضات مع اللاعب منذ فترة”.

وأضاف جستنيه: ” طريقة تعامل المولد مع نادي الاتحاد تثير الشك، أرفض تمامًا مبدأ الصدفة في هذه الصفقة، وأطالب إدارة الاتحاد بفتح تحقيق ومعرفة أوضاع لاعبيها، عبدالإله المالكي وسعود عبدالحميد رحلا وإدارة الاتحاد لا تعرف شيئًا عن المفاوضات معهما، يجب أن يكون هناك انتباه وتركيز أكبر لكي يحافظ الاتحاد على نجومه”.

واهتم نادي النصر بضم المولد قبل انتقاله إلى الشباب لكن الصفقة لم تتم بسبب العرض المادي من النصر، حيث كان عرض الشباب أعلى مقابل 15 مليون ريال لمدة 3 سنوات وهو ما جعل اللاعب المولد يوافق على الانتقال إلى الليث.

وذكر الإعلامي خالد عبدالعزيز أن المولد صرف النظر عن الانضمام لـ النصر واختار الشباب بسبب قيمة العرض.