يهدد الجفاف في الصين إنتاج المحاصيل والغذاء، مما دفع الحكومة إلى إصدار أوامر للسلطات المحلية باتخاذ جميع التدابير المتاحة لضمان عدم تضرر المحاصيل في الصيف الأشد حرارة على الإطلاق.

وبحسب صحيفة ذا غارديان، فإن أربع إدارات حكومية قد أصدرت اليوم الأربعاء إشعارًا طارئًا مشتركًا عاجلاً، حذرت فيه من أن محصول الخريف يتعرض لتهديد شديد.

وحث السلطات المحلية على استخدام كل قطرة مياه بعناية، ويشمل ذلك استخدام الري بالتنقيط والتحول لاستخدام مصادر المياه الجديدة، والبذر السحابي.

موجة الحر والجفاف في الصين

وأدت موجة الحر التي حطمت الرقم القياسي جنبًا إلى جنب مع الجفاف الذي دام شهورًا خلال موسم الفيضانات المعتاد، إلى إحداث فوضى في جنوب الصين الغني بالمياه عادةً.

وجفت أجزاء من نهر اليانغتسي وعشرات من روافده، مما أثر بشكل كبير على إنتاج الطاقة الكهرومائية والتي تعتمد عليها جنوب الصين في إنتاج ما يصل إلى 80% من الكهرباء، وبالتالي تسبب انخفاض الإنتاج في انقطاع التيار الكهربائي وتقنين الطاقة مع زيادة الطلب على الكهرباء، وهناك الآن قلق بشأن الإمدادات الغذائية في المستقبل.

وتضر خسائر المحاصيل بسلاسل التوريد وتؤدي إلى تفاقم مشاكل الإمداد، وستؤثر على الأسواق العالمية، تمامًا كما حدث بعد الصراع الروسي الأوكراني.

وبالإضافة إلى أن موجة الحر غير المسبوقة التي اجتاحت الصين هذا الصيف أدت إلى جفاف الأنهار، وذبول المحاصيل، وإشعال حرائق الغابات، فقد أوقفت أيضًا السفن التجارية لانخفاض منسوب المياه لمستويات حرجة، وهو ما يؤثر على التجارة بشكل كبير.

موجة الحر تتجاوز جميع المستويات عبر التاريخ

وتدخل الصين في يومها الـ 74 من موجة الحر القياسية، متجاوزة بذلك الرقم القياسي البالغ 62 يومًا في عام 2013، وقد كتب مؤرخ المناخ ماكسيميليانو هيريرا على تويتر قائلًا: هذه الموجة الحارة تتجاوز أي شيء شوهد سابقًا في جميع أنحاء العالم.