أعلن مجلس النواب المصري، عقد جلسة طارئة، غدًا السبت، لتفويض القيادة السياسية بشأن سد النهضة.

وقد أعلنت إثيوبيا اكتمال الملء الثالث لسد النهضة بمقدار 22 مليار متر مكعب، وسط قلق سوداني ومصري بشأن حصتيهما من المياه.

وأكدت الحكومة الإثيوبية فتح المياه عبر الممر الأوسط للسد، إعلانًا لاكتمال الملء الثالث.

اكتمال سد النهضة:

وفي أول تعليق له قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد: إنه بعد اكتمال الملء الثالث للسد سنبيع الكهرباء لدول الجوار.

وأضاف أن اكتمال عملية بناء السد ستحقق فوائد اقتصادية لمصر والسودان أيضًا.

وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي القول: إن النيل هبة لمصر والسودان وإثيوبيا ويجب الاستفادة منه جميعًا.

وكان أحمد قال خلال كلمته بمناسبة تشغيل التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء من السد أمس: إن بلاده أوضحت أكثر من مرة لدولتي المصب، عدم نية بلاده لإلحاق ضرر بهما.

رد مصر والسودان:

من جانبها قالت وزارة الري السودانية: إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا هدد ملء سد النهضة سلامة خزان الروصيرص، فيما كانت مصر قد حذرت أمس في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي من وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بالسد الإثيوبي، مؤكدة أن هذا الأمر مثير للجزع بشكل خاص بسبب فشل إثيوبيا في الامتثال لواجب إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي المطلوبة.