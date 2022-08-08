أثار الفنان المصري جمال العدل حالة من الجدل، بعد تصريحاته المسيئة لدول الخليج، ووصفه لهم بتقديم أرخص المحتويات الفنية، حسب قوله.

وشن مغردون حملة تطالب بمقاطعة جمال العدل إثر تصريحاته؛ فقال المحامي عبد الرحمن اللاحم: “الحل أن تقاطعه المؤسسات الإعلامية السعودية؛ الحكومية و الأهلية، ومقاطعة من يتعاون معه، وخلونا نشوف وين يبي يبيع الغثاء اللي يبي ينتجه.. هؤلاء لا ينفع معهم إلا الصرامة وجعله عبرة لمن لا يعتبر”.

إساءة للفن الخليجي

كما اعتبرت بعض التغريدات أن الإساءة متعمدة للفن الخليجي؛ قائلة: “مسلسل طاش ما طاش علامة من علامات الفن الخليجي وأمتعنا لسنوات طويلة وأجيال تتابعه إلى الآن وهجوم جمال العدل عليه هجوم متعمد على الفن الخليجي”.

وقال الناقد الفني بشار جاسم الكندري: “كلامك يمثل نفسك فقط ولا يمثل منتجين مصر ولا فنانين مصر ولا مخرجين مصر.. للأسف كنت أحترمك لبعض أعمالك.. وماكنت مصدق الكلام إلا بعد مشاهدة الفيديو والمصيبة إن المذيع يضحك … يجب على كل قنوات الخليج مقاطعة أعماله”.

استياء من التصريحات

وبدوره قال الصحفي خالد السهيل: “السعودية والخليج العربي ومصر أكبر من شخصية موتورة لا تفهم. قال إيش : بيغيروا مننا! – صحيح : رمتني بدائها وانسلت. مشكلة الفاشل أنه يعتبر نجاح الآخرين سبب إخفاقه. حتى استقطاب الفنانين المصريين ودعم الإنتاج الدرامي المصري أصبح في نظر هذا الشقي أمر سلبي!”.

ولم تقتصر حالة الاستياء من تصريحات العدل على السعوديين فقط؛ فقد استنكرها بعض المصريين.

وقال مغرد مصري “مش قادر أفهم ازاي شخص يفترض بيشتغل في الفن يكون أسلوبه بالطريقة دي، وبالنسبة لطاش ما طاش تحديدًا بالنسبة لي من أعظم الأعمال الكوميدية في تاريخ التليفزيون العربي. فعلا الحماقة أعيت من يداويها بجد”.