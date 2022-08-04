أيدت جماهير الأهلي المصري، قرارات مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب وذلك بمقاطعة مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب الأخطاء التحكيمية التي عانى منها المارد الأحمر مؤخرًا.

ماذا طلب الأهلي المصري؟

وطالب الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم بإقالة لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح بعد الأخطاء التحكيمية من قبل الحكم أحمد الغندور في مباراة فاركو وإلغاء هدف صحيح للاعب بيرسي تاو.

وطالب المارد الأحمر، اتحاد كرة القدم المصري بإيقاف الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفيديو في مباراة فاركو والتحقيق بسبب ما بدر منه.

كما قرر الأهلي عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم مثل كأس السوبر المصري وكأس مصر حتى تنفيذ مطالبه.

واتخذ مجلس إدارة الفريق برئاسة محمود الخطيب قرارًا باستكمال مباريات الدوري العام بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة.

شرط الجماهير لاستمرار الدعم

وأكدت الجماهير على دعمها الكامل للنادي ولمجلس إدارته بشرط تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع حتى يستجيب الاتحاد المصري لمطالب المارد الأحمر.