طالبت جماهير الأهلي المصري، بمحاسبة رضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك السابق بعد أن تسرب مقطع صوتي له وهو يُثبت تأييده لهجوم جماهير الإسماعيلي على جماهير الأهلي قبل مباراة الفريقين أمس الأحد في الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعض مقاطع الفيديو أظهرت اعتداء جماهير الإسماعيلي على حافلة جماهير الأهلي التي كانت متجهة من مدينة القاهرة إلى مدينة الإسكندرية المصرية لحضور مباراة الأهلي والإسماعيلي في ملعب ” برج العرب”.

ماذا قال رضا عبدالعال ؟

عبدالعال ظهر في مقطع فيديو سُرب بعد المباراة، وهو ينتقد جماهير الأهلي ويؤكد موافقته على هجوم جماهير الإسماعيلي على جماهير الأهلي قائلًا بأن جماهير المارد الأحمر تستحق كونها دائمًا تتعمد استفزاز جماهير الفرق المنافسة لـ الأهلي.

جماهير المارد الأحمر انتقدت تصريحات عبدالعال وطالبت بمعاقبته وإيقافه عن الظهور الإعلامي كونه يُحرض على وجود فتنة وتعصب بين الجماهير، مضيفة أن أقاويله غير صحيحة لأن جماهير الأهلي كانت في طريقها إلى الملعب ولم تعتد على جماهير الإسماعيلي حتى تُهاجم من قبل جماهير الفريق الأصفر.

ليست المرة الأولى !

ليست المرة الأولى التي يُثير فيها رضا عبدالعال الجدل بآرائه فهو يعمل محللًا للمباريات في إحدى القنوات الفضائية المصرية، ودائمًا ما يهاجم اللاعبين في المباريات بطريقة لاذعة وبألفاظ غير مناسبة جعلته عرضه للهجوم من الكثير من اللاعبين والجماهير.