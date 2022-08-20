طالبت جماهير الأهلي، إدارة ماجد النفيعي بإقالة موسى المحياني من منصبه كمدير تنفيذي لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد تعيين مشبب زياد مديرًا لكرة القدم بالنادي.

إقالة موسى المحياني مطلب للتصحيح إداريًّا:

وأبدت جماهير الأهلي رغبتها في استمرار خطوات التصحيح إداريًّا في النادي بإقالة المحياني الذي عانى معه الفريق على حد وصفهم وكانت النتيجة هي الهبوط لـ دوري يلو.

تكليف مشبب زياد بعد التنسيق مع فان وينكل:

وأصدر مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي اليوم السبت قرارًا بتكليف مشبب زياد بالعمل في منصب مدير كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة، وذلك ضمن الهيكل الإداري الذي تمت مناقشته مع البلجيكي جان فان وينكل المستشار الفني لكرة القدم بالنادي، حيث من المقرر تقديم المشروع الجديد كاملًا لمجلس الإدارة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.