انتقدت جماهير النادي الأهلي، إدارة ماجد النفيعي بسبب تفريطها في اللاعب السوري عمر السومة الذي تألق اليوم مع فريقه العربي القطري في مباراة الريان بالدوري القطري.

السومة يشارك بأول مباراة له مع العربي

وكان السومة شارك في مباراة العربي والريان التي انتهت بفوز العربي بنتيجة 2-1 رغم إهداره فرصة تهديفية محققة، لكنه قدم أداءً فنيًا جيدًا.

جماهير الأهلي انتقدت إدارة النفيعي بسبب عدم محاولتها التمسك باللاعب السوري بعد الهبوط لـ دوري يلو.

انتقادات مواجهة لصفقة يوسف العبدلي

وانتقدت التعاقد مع اللاعب التونسي يوسف العبدلي حيث أكدت تقارير صحافية أن إدارة النادي الأهلي تسعى لتسويق عقد العبدلي قبل بداية الموسم الجديد، والتعاقد مع مهاجم قوي وهداف، وهو ما يفتقده النجم التونسي، خاصة بعد رحيل عمر السومة.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع إمكانية رحيل يوسف العبدلي، وتمنوا رحيله قبل انطلاق الموسم، واستعرضوا إحصاءاته، والتي تظهر قلة عدد أهدافه، كما أنه غاب عن هز الشباك خلال مباريات الأهلي الودية.