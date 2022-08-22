أعربت جماهير الأهلي عن قلقها من تعيين الحكم أحمد الرميخاني حكمًا لتقنية Var في مباراة الراقي أمام القيصومة بالجولة الأولى لـ دوري يلو في الموسم الجديد بعد غد الأربعاء.

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت تعيين ” محمد الدقاش حكمًا للساحة في مباراة الراقي أمام القيصومة ويعاونه كل من أحمد ودعاني ومحمد المرشد ومحمد أبو شقارة حكمًا رابعًا وأحمد الرميخاني حكمًا للفيديو، ومحمد الرفاعي مساعدًا لحكم الفيديو”.

تعليق جماهير الأهلي

بعض من جماهير الراقي تحدثوا عن أن الفريق عانى من الحكم في مباريات سابقة بالموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حتى تفاجئوا بتعيينه في أولى مباريات أخضر جدة في دوري يلو.

جماهير الأهلي طالبت لجنة الحكام باختيار حكام أصحاب وجوه جديدة وإبعاد بعض الحكام التي يُعاني معها الفريق، حيث قالوا بأن الاستمرار في تعيين حكام لا يعطون الراقي حقه سيؤثر بالسلب على مهمة صعود الفريق لدوري المحترفين بالموسم المقبل.

3 مباريات اليوم في انطلاق دوري يلو

وتنطلق مباريات دوري يلو بموسمه الجديد اليوم بإقامة 3 مباريات، المباراة الأولى ستكون بين فريقي العربي وهجر في تمام السابعة و 10 دقائق مساءً بتوقيت المملكة، المباراة الثانية بين فريقي أحد ونجران في تمام الساعة السابعة و 25 دقيقة مساءً، المباراة الثالثة بين فريقي الشعلة والعروبة في تمام الساعة التاسعة إلا 10 دقائق مساءً.