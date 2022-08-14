تباينت آراء جماهير نادي الاتحاد بشأن رحيل حامد البلوي ووداعه لنادي الاتحاد بشكل رسمي عبر حسابه في “تويتر”.

حامد البلوي يودع الاتحاد

وكان البلوي المدير التنفيذي السابق لكرة القدم بنادي الاتحاد قال عبر “تويتر” بعد إيقافه لمدة 6 أشهر صباح اليوم الأحد: “مع نهاية المعسكر التحضيري للفريق أكون قد أنهيت مهمتي، أشكر مجلس الإدارة برئاسة أخي أنمار الحائلي وكافة الأعضاء والشكر موصولين للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين كذلك على تعاونهم وجهودهم طيلة العامين الماضيين التي عملنا فيها على إسعاد جماهير العميد”.

الإعلامي والكاتب الرياضي حمزة السيد المعروف بميوله الاتحادية قال: ” كنت رجل وفي وفيك الشهامة وقمت بعمل مُضني وجبار تحملت المسؤولية كما يجب، الله يوفقك ياأبو منصور”.

أما الناقد الرياضي منار شاهين فقال: ” قدمت كل ما لديك كل التوفيق لك”.

بينما قال الكاتب الصحفي شويش الفهد: ” كانت تجربة صعبة لن ينساها لك المجتمع الرياضي كنت سببًا رئيسيًا في تدهور وضع الاتحاد”.

رد مختلف حول صفقة حمدالله

وحرص بعض من جماهير الاتحاد على توجيه الثناء لـ البلوي على تعاقده مع المغربي عبدالرزاق حمدالله، لكن البعض الآخر انتقده لتوريطه للنادي بحرمان من سوق الانتقالات لمدة فترة انتقالية واحدة مع إيقاف حمدالله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال وتغريم النادي نصف مليون ريال.

وكان حامد البلوي تم إيقافه 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال بسبب قضية حمدالله.