أبدت بعض من جماهير نادي الاتحاد اعتراضها على صفقة محمد الصيعري الذي انضم إلى العميد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس قادمًا من نادي الفيصلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان نادي الاتحاد قرر ضم الصيعري صاحب الـ29 عامًا، بعد شراء عقده المتبقي مع نادي الفيصلي الذي هبط لـ دوري يلو.

صفقة لاعب خط وسط أفضل من محمد الصيعري !

بعض من جماهير نادي الاتحاد ذكروا أنه كان من الأفضل لإدارة أنمار الحائلي ضم لاعب خط وسط وليس ضم مهاجم، لكن الإدارة الاتحادية كان لها رأي آخر بضم الصيعري لتعويض غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله الموقوف لمدة 4 أشهر بسبب قضية بينه وبين ناديه السابق النصر.

مسيرة الصيعري

محمد الصيعري سبق له اللعب في صفوف نادي الاتحاد خلال الفترة من 2013 إلى 2015، ثم لعب من قبل في صفوف هجر والاتفاق والتعاون والحزم ونادي الوحدة، ثم لعب مع الفيصلي خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

يذكر أن نادي الاتحاد سيخوض أول مباراة له في دوري روشن السعودي للمحترفين أمام نادي العدالة غدًا الجمعة، وذلك في الجولة الأولى للموسم الجديد 2022/2023.