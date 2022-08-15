أبدت جماهير نادي الاتحاد اعتراضها على مقارنة النجم محمد نور لاعب الاتحاد والمنتخب السعودي السابق بـ سلمان الفرج قائد نادي الهلال والمنتخب السعودي الحالي.

وكان الناقد الرياضي عايد العليوي أثار الجدل قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” برأيي لم يمر على الكرة السعودية محور متكامل مثل سلمان الفرج ومقارنته مع محمد نور إجحاف بحق الفرج”.

محمد نور أفضل من سلمان الفرج

على الفور اعترضت جماهير الاتحاد قائلة إن نور وما قدمه طوال تاريخه مع الاتحاد أفضل بكثير ولا يمكن مقارنته بما قدمه الفرج، مضيفين أن موسم 2022 الفرج كان نصفه يعاني من الإصابة والنصف الآخر في التأهيل.

أما جماهير الهلال فقالت إن المقارنة لا تصلح لاختلاف الظروف واختلاف الأجيال سواء في ناديي الهلال والاتحاد أو في المنتخب السعودي، مضيفة أن محمد نور كان له أسلوبه في اللعب والفرج له أسلوبه المختلف عن محمد نور.

اتفقت جماهير النصر مع آراء جماهير الاتحاد بأن الفرج لاعب ذو قيمة ولكن محمد نور أفضل منه بسبب ما قدمه طوال 23 عامًا في مسيرته بداية من 1993 حتى اعتزاله في 2016.