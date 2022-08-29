حرصت فئات عريضة من جماهير النصر على إبداء تعليقاتها بعد إعادة المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد حسابه في “تويتر” بعد أن كان أغلقه لفترة طويلة وقتما كان لاعبًا لـ النصر.

وفي تغريدته الأولى بعد العودة قال اللاعب المغربي صباح اليوم الاثنين: ” بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم”.

جماهير النصر تتعهد بعدم دعم حمدالله

وذكرت بعض من جماهير النصر أنها كانت تدعم اللاعب المغربي بكل قوة وقتما كان لاعبًا لأصفر الرياض وحتى بعد انضمامه لنادي الاتحاد حيث تمنت له التوفيق، لكنها عاتبته على التسجيلات الصوتية مع حامد البلوي إداري نادي الاتحاد السابق، وذكرت أنها لن تدعمه مجددًا بسبب عدم احترامه لعقده مع النصر وقتها.

يذكر أن مهاجم نادي الاتحاد موقوف حاليًا عن اللعب لمدة 4 أشهر، وذلك بسبب القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم ” قضية التسجيلات” حيث تم تداول مقطع صوتي له وهو يتفاوض مع حامد البلوي إداري نادي الاتحاد سابقًا في سبتمبر الماضي للانضمام إلى العميد وهو لا يزال لاعبًا في نادي النصر.

اللاعب المغربي حمدالله قد يعود لمباريات الاتحاد في فبراير المقبل حيث إن مدة إيقافه سوف تسير بشكل طبيعي خلال مباريات دوري روشن السعودي ولكنها ستقف وقت فترة توقفات الدوري ثم تُستأنف مدة الإيقاف بمجرد عودة مباريات الدوري.